同性可結婚 繼承財產、扶養血緣子女／政院版同婚專法 取名「司法院釋字第748號解釋施行法」

2019-02-21

首度以大法官釋憲為名的施行法

〔記者李欣芳、蘇永耀、蘇芳禾、彭琬馨、謝君臨、楊淳卉／台北報導〕為趕在行政院今天院會通過法務部所提同婚專法，行政院長蘇貞昌昨晚邀集民進黨立委會商，會中拍板專法名稱中性取名為「司法院釋字第七四八號解釋施行法」。內容包括年滿十八歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，並準用民法規定可繼承財產、醫療權、共同扶養彼此有血緣的子女等，政院可算是完成同婚爭議的第一步整合。

挺同的民進黨立委尤美女表示，能走到這裡不容易，要給行政院肯定，共同收養和人工生殖這一部份還沒觸及，留待下一階段努力。同樣挺同的民進黨立委段宜康表示，法案內容能否落實平權，才是觀察的重點。

蘇揆呼籲挺同、反同團體互留空間

蘇揆會中建議，政院版專法送請立法院審議後，由黨團自由表達意見審查法案，不要以黨紀約束。民進黨團總召柯建銘則請大家同意逕付二讀、併案協商。不具名立委指出，目前朝野和各黨團內部都未能對立法版本有共識，包括民進黨、國民黨、親民黨都傾向採開放投票；時代力量黨團則尊重性別團體的意見，力求保障同志的權益。

二○一七年五月廿四日，大法官釋字第七四八號解釋指現行法令未保障同性婚姻，屬違憲，要求主管機關在公告後兩年內，修改相關法律。

這是台灣首度以大法官釋憲為名的施行法，但為尊重反同三公投過關，政院決定不修民法，提同婚專法。蘇揆感性地向挺同與反同團體喊話，指社會的進步是一步一步而來的，也希望反同者留空間給他人。

專法約束通姦罪 需負守貞責任

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述，這項專法要點包括同性伴侶可以有合法財產繼承權與醫療權，可共同扶養血緣子女，也要遵守單一配偶的相關權利義務，現有一夫一妻制相同的價值也在專法中獲得保障，即這部專法一樣約束通姦罪，同性伴侶一樣負有守貞的責任。

據悉，專法有廿多條，同性伴侶原則準用「民法」婚姻章規定結婚，享有繼承財產並繼親收養，包括可共同扶養彼此有血緣的子女等權利。

總統盼朝野理性討論 各界停止對立

蔡英文總統昨上午在總統府的迴廊談話表示，不同的世代、不同的信仰及不同價值取向的人，在這個議題上都有不同的看法。但經過這段時間以來社會大眾的討論之後，對於同婚權益的保障這件事情，是漸漸地有共識了。總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統府與行政院態度一致，期盼朝野能理性討論，也希望社會各界展開對話、停止對立，讓台灣在友善與包容中往前進。

司法院釋字第748號解釋施行法草案要點

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