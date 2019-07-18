員警直系親屬往生堅持到場致祭 黃宗仁感動基層

2019-07-18 18:25

〔記者楊金城／台南報導〕警政署發布最新一波高階警官人事異動，台南市警察局長黃宗仁回鍋警政署副署長，由警政委員周幼偉升任南市警局長；黃宗仁3年前從警政署副署長調任台南市警局局長，他在很多公開場合都說自己3年前來南市是「好狗命」，沒有人牽線，因此有使命感為台南市民做事、治安做好。

跟他警大45期同學的長官、警政署長陳家欽上週打電話給黃宗仁，請他回署裡幫他忙，黃宗仁一口答應。黃宗仁對回鍋警政署副署長瀟灑的說：「平常心看待，能做到六都局長，對祖宗有交代了。」

黃宗仁的異動傳聞傳了半年，終於成真，許多南市基層員警對這位最接地氣、最挺基層警的局長抱屈，質疑幕後有政治力操控，不捨他調動離職。

台南市長黃偉哲肯定黃宗仁勇於任事，「是表現很好的局長」他說，黃宗仁在治安、拒絕關說、不匿報刑案、力挺基層警使用警械自許警察就是「正義幫派」等作為，使得台南治安、為民服務滿意度蟬聯六都第一。

黃偉哲說，早在今年1月就傳出黃宗仁人事異動，警政署也曾推薦過幾位人選，內政部、行政院高層也多次詢問他「黃宗仁做的好不好」，他每次都推崇黃宗仁做的不錯，但這次還是要走人。黃偉哲說，警察人事異動很正常，不必牽扯政治力介入之說，尊重中央警政人事一條鞭。

但黃宗仁回任警政署副署長，讓基層員警為他大抱不平，「這麼好的局長為何留不下來？」有民進黨人士說，傳言黃宗仁的離開是派系紛爭下的犧牲品，這麼好的局長離開，不是台南人之福。也有傳言去年查賄擺烏龍，引起某派系不滿。

掌理台南警政 創新作為獲肯定

黃宗仁擔任台南市警局長甫滿3年，任內推動不少創新作為，如優質宮廟行動公約，降低廟會擾民案件下降七成以上，結合民防五力、社區雲端警政，火金姑專案照顧長輩，天使之眼布建治安監視器，打詐、掃毒都是六都第一。

最令基層警有感的就是「警心專案」，發動員警、警友樂捐奠儀募到3800多萬元；員警直系親屬往生，黃宗仁堅持到場致祭，共參加285場喪禮，有別過去警察局長風格，讓員警揪感心。

南市一位三線二星高階警官說，他不用關說調派職務，印證黃宗仁堅持的警察人事不必關說；過去國民黨執政時代，「因大家都是自己人」，人事異動單純就專業能力、操守、升遷倫理等考量，換黨執政，警政人事自然要用「自己人」，才被質疑有顏色派系之分。

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