台南市府刮起「人事小颱風」 黃偉哲這麼說

2019-07-18 10:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南小內閣人事異動，交通局長、秘書處處長職缺將找新人補，警界盛傳南市警察局長黃宗仁將回鍋擔任警政署副署長，台南市長黃偉哲受訪時回應說「我沒有干預，尊重中央用人權與黃局長意願」，頗讓外界嗅出有「間接證實」成份。

黃偉哲也直誇獎黃宗仁局長是他見過警界中最有「guts」的人，對於轄管內部升遷考評，不畏民代陳情壓力，公正嚴明確立警政紀律，而且又非常愛護部屬、照顧基層權益。

至於南市交通局長與秘書處長職缺，目前均由副局（處長）代理，將找新人接補。黃偉哲不諱言說，秘書處長職缺是「人找我」，交通局長職缺是「我找人」，前者有不少別人推薦名單，後者有他自己的口袋名單，但是目前都未定案，「說不定代理局長要代理好長一段時間」。

黃偉哲表示，交通局長人選不易找，必須學術專業與實務經驗兼具，而且公共建設事務推動，難免有其政治性複雜度，要扮演好政務官的角色，他不排除從學術界找人才，但也要尊重對方意願。

據了解，最近警界的LINE等通訊軟體瘋傳一份高階警官調動名單，包括南市警局長黃宗仁將回任警政署副署長，引發台南警界與政壇騷動。

這位警界口中的「大仁哥」，曾霸氣宣示「我可以不要績效，但我不要大家沒有安全」，悍衛力挺警員執法安全；去年警六分局孝警張展坤因急性肝病驟逝，張家陷入困境，市警局人事室原先認定「在職病故 」，但他堅持以「因公死亡」送報告，照顧基層；而黃宗仁擔任南市警局長3年多來，警察為民服務的市民滿意度調查度為6都最高，表現頗獲好評。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法