南市小內閣異動 新交通局長明天上任

2019-07-14 12:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府小內閣傳出異動，繼日前經發局長由郭阿梅接任後，交通局長林炎成也多次表達辭意，日前獲市長黃偉哲首懇後，將於明天（7月15日）起正式卸任局長職務，轉任市府參事。新任交通局長則由副局長熊萬銀代理，明天生效。

新任代理交通局長熊萬銀，為成大建築所畢業，具專業能力，為人誠懇，也謹守份際，外界對他評價不錯。他於民國86年展開公務人員生涯，曾任台南市都發局課長及雲嘉南國家風管處技正兼站主任，2014年回鍋南市府任職，擔任交通局主任秘書，2年多前接任交通局副處長迄今。

熊萬銀今天證實將於明天起代理交通局長一職。對於未來交通局的工作推動。熊萬銀表示，市府幾個重大交通政策及工程，未來會加強來推動，包括南鐵立體化北延案，目前已送交通部審查。另外，市府推動的先進運輸系統（台南捷運），綠線部分將加強與民眾的溝通，會通盤來考量並研議替代方案，待市政會議通過後，會再跟地方說明、溝通，以聽取大家的意見。同時，先進運輸系統屬重大交通計畫，深受各界注目，交通局也會加強跟議會及議員溝通，以爭取市議會的支持。

至於前瞻計畫的立體停車場闢建計畫，熊萬銀表示，會來加緊進行，部分闢建案，希望能趕在年底前辦理發包。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法