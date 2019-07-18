獨家》馬英九洩密案開庭內幕 更一審放響鈴器「噹」檢察官

2019-07-18 18:42

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被控洩密案，高院更一審逆轉改判馬無罪定讞，引發起訴全案的台北地檢署與高院之間的戰火；北檢批評更一審於言詞辯論庭上限縮檢察官及告訴代理人的發言時間、高院則反駁北檢說法純屬無稽；據悉，3名檢察官原計畫各發言30分鐘，更一審卻準備「響鈴器」，每10分鐘就「噹」一次，以致讓蒞庭的檢察官感覺不受尊重。

今年6月21日下午，更一審就馬英九洩密案首度召開審理庭並進行言詞辯論，當天就定出宣判日，創下司法史上法院審理政務官層級涉案，僅開1次審理庭就結案首例。

更一審言詞辯論庭上，檢方派出曾偵辦馬英九台北市長特別費案、洩密等案的高檢署檢察官周士榆（曾任北檢襄閱主任檢察官）、借調宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗（曾任北檢檢察官），以及北檢檢察官蕭永昌等3人進行論告；北檢偵查馬洩密案期間，3名檢察官都是曾協助調查的北檢要角。

據了解，為了備戰更一審言詞辯論程序，負責蒞庭的3名檢察官曾多次進行預演，就是要確保6月21日的言詞辯論程序，檢方的陳述及表現能萬無一失。

3名檢察官原計畫每人各論告30分鐘，時間總計1.5小時，但更一審開庭竟準備「響鈴器」，每當輪到檢方進行論告時，每隔10分鐘就響鈴1次，以致檢方的情緒因而大受影響。

上週更一審判馬無罪定讞後，北檢當天即發新聞稿痛批，指最高法院於今年1月3日發回本案後，更一審僅於2月22日召開準備程序庭，旋即於6月21日進行言詞辯論且當日就辯結，法官也沒諭知檢辯雙方辯駁爭點，甚至違反公平審判原則，架空刑事訴訟的言詞辯論程序，沒事先溝通就不當限縮檢察官及告訴代理人的發言時間，每人只有10分鐘。

高院當晚則反駁北檢，指6月21日的言詞辯論庭的辯論時間，檢、辯均未受到限制，當庭也無任何異議，北檢所指「未經事先溝通，不當限縮檢察官及告訴代理人發言時間」等說法，純屬無稽。但高院當時卻沒解釋為何設置「響鈴器」，且在檢方論告期間，每10分鐘就響鈴1次。

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