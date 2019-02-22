馬英九洩密案今起決戰更一審 「總統法庭」首傳馬、柯建銘

2019-02-22 06:51

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審訂今日上午在有俗稱「總統法庭」的專一法庭，首度召開準備程序庭，傳訊馬出庭說明案情，告訴人、立委柯建銘也將到庭。

最高法院是以二審「判決事實不明」等理由，將馬英九有罪判決撤銷，發回更審。高等法院今年1月11日公開抽籤分案，更一審確定由判「三一八太陽花學運」案無罪的張惠立庭長擔任合議庭受命法官兼審判長，兩位陪席法官是游士珺、柯姿佐，而此案馬英九「一審無罪、二審改判有罪」，原本依刑事訴訟法第376規定，洩密等罪都是三年以下徒刑之罪，都不得上訴三審，但大法官前年7月做出釋字752號解釋，為保障被告訴訟權，至少要給予一次上訴機會，促成修法，而此更一審判決後即定讞。

高院更一審今挑選高院最大的法庭「專一法庭」審理此案，可容納近百人旁聽，歷來曾審理過前總統陳水扁國務機要費等案、馬英九洩密等案，被法界稱為「總統法庭」。今庭訊訂上午9時40分傳訊馬英九出庭審理，除媒體外，亦開放60個旁聽席供民眾旁聽。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。

北院由法官唐玥獨任審理，馬英九數度以跳針式的方式表示「我絕對沒有犯罪」；法官認定馬英九雖有洩密行為，但就行政、立法院有侵害司法獨立之虞時，而行使總統專屬的「院際調解權」，因符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，且檢方舉證不足，判馬無罪。

但高院認定此案與「院際調解權」無關，批評馬當時身為國家元首，未能恪遵法令，轉將他改判4月徒刑。馬不服，上訴最高法院後，最高法院撤銷發回更審。

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