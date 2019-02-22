洩密案更一審》馬三度辯稱「我沒有犯罪」檢：一審誤用法律

2019-02-22 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審今首度開庭，傳訊被告馬英九和告訴人、立委柯建銘，馬英九三度答稱「我沒有犯罪」，曾辦過多位總統司法案件的高檢署檢察官周士榆指一審以「院際調解權」認為馬可阻卻洩密等違法事由，明顯誤用法律，應判馬有罪。

告訴人、立委柯建銘，庭前受訪批評馬英九是政治上、司法上的相公，「我要扮演民進黨的后羿，射下馬英九這個假太陽。」柯並重砲抨擊馬，本案關係著捍衛憲政體制、終結特務治國，馬英九即使身為總統，也不可介入司法、違憲亂紀，否則會恢復到過去戒嚴時期。

今上午9時30分，馬英九微笑進入高院專一法庭，檢方派出高檢署檢察官周士榆、從台北地檢署調檢察官梁光宗、蕭永昌論告。

檢察官周士榆指出，案發的2013年8月31日晚，當前檢察總長黃世銘夜會馬英九報告司溝關說案時，本案尚在偵查中，馬英九將偵查秘密洩密給行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，並教唆黃世銘洩密，已明顯犯法，此案也無一審認定可適用憲法第44條的「院際調解權」，應判馬有罪。

馬英九辯稱，此司法關說案攸關社會安定、政局穩定，他轉告江、羅聽取意見，預做危機處理，絕對合法、合憲，重覆強調「我沒有犯罪」。

高等法院今年1月11日公開抽籤分案，更一審確定由判「三一八太陽花學運」案無罪的張惠立庭長擔任合議庭受命法官兼審判長，兩位陪席法官是游士珺、柯姿佐，而此案馬英九「一審無罪、二審改判有罪」，原本依刑事訴訟法第376規定，洩密等罪都是三年以下徒刑之罪，都不得上訴三審，但大法官前年7月做出釋字752號解釋，為保障被告訴訟權，至少要給予一次上訴機會，促成修法，而此更一審判決後即定讞。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。

北院由法官唐玥獨任審理，馬英九數度以跳針式的方式表示「我絕對沒有犯罪」；法官認定馬英九雖有洩密行為，但就行政、立法院有侵害司法獨立之虞時，而行使總統專屬的「院際調解權」，因符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，且檢方舉證不足，判馬無罪。

但高院認定此案與「院際調解權」無關，批評馬當時身為國家元首，未能恪遵法令，轉將他改判4月徒刑。馬不服，上訴最高法院後，最高法院撤銷發回更審。

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