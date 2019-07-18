偷車被抓竟撞死車主 無良賊判賠851萬

2019-07-18 19:12

〔記者王定傳／新北報導〕2016年間，男子陳憲斌發現大貨車遭竊，趕緊騎車追趕並擋在貨車前阻擋；不料，竊賊邱文忠竟開車把陳男撞倒，還繼續踩油門、轉方向盤試圖逃離，害雙腳遭夾住的陳男慘遭拖行，送醫後2個月仍不治死亡，刑事部分，高等法院去年判處邱男14年6個月徒刑，家屬提出求償，新北地院審理後判邱男賠償851萬餘元。

檢警調查，邱男與男子蔡榮祥、朱為民共組竊車集團，在雙北市屢屢犯下竊車案，2016年7月28日凌晨3點50分，邱男又夥同蔡男在新北市樹林區偷走一台大貨車，並沿樹林四維路往環漢路逃跑，車主發現後騎車追趕，最後在四維路以機車擋住去路。

不料，邱男明知陳男的機車就在左前方，卻轉方向盤把他撞倒，不顧機車卡在貨車下、陳男雙腳被夾在貨車車輪及機車中間，仍踩油門、左右轉動方向盤，想擺脫卡住的機車，害陳男慘遭拖行，最後發現「卡死」跳車逃逸。

但貨車並未停下，陳男為了保命，雙手奮力掙扎，終於脫困翻滾至路旁，貨車在沒人駕駛狀況下，繼續往前行駛，撞到號誌桿才停下；陳男送醫救治仍於同年10月間不治死亡。

刑事部分，高院已依強盜致人於死等罪，判邱男14年6個月徒刑，目前上訴最高法院審理中；被害者的子女、配偶共5人另向邱男提出合計1614萬餘元求償。邱男仍主張，當時誤把倒車檔打成二檔才會發生撞擊，絕非故意，且陳男本身有疾病，其死亡與撞擊沒有因果關係。

法官則認為，邱男是為避免被逮而駕車衝撞，撞倒被害者後又未立即停車，仍持續踩油門、轉動方向盤，並非打錯擋，且若遭大貨車撞擊、拖行，勢必受重傷或有傷重不治死亡可能性，判定邱男故意行為與被害者傷重死亡有相當因果關係，扣除家屬已領取的強制險金及犯罪被害人保護協會支付的補償金後，仍須賠償851萬餘元。

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