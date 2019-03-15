偷車賊重機掛電動車牌 躲警察反而被一眼拆穿

2019-03-15 20:04

［記者謝武雄／桃園報導］當真是異想天開，26歲溫姓男子是新竹人，北上新屋投靠黃姓男子（22歲），兩人以偷機車為業，為躲避警察追查，竟然將電動自行車廠的「合格標章」掛上普通重型機車上，警方巡邏時一眼就發現不對，當場將兩嫌攔下，兩嫌自作聰明的做法，連巡邏警員都說，搖頭不已。

警方表示，目前的電動機車車牌和普通機車車牌類似，只是在上面螺絲孔高度地方有電動車字樣，普通機車則無，而溫姓男子將電動自行車廠自己製造的「合格標章－電動自行車」，並不是標準車牌，溫姓男子將機車懸掛這樣的車牌，正好宣告此地無銀三百兩。

警方調查指出，溫姓男子是於2月中旬偷了一輛機車後，到新屋區投靠黃姓男子，2人不務正業，平時就騎著偷來的機車，四處偷取電動機車（自行車）變賣，近1個月以來至少在草漯地區犯案四起，溫男還異想天開將電動自行車牌掛在偷來的機車上，試圖躲避查緝。

昨天下午，溫姓男子騎車載著黃男行經觀音區成功路2段時，被桃園市政府警察局大園分局草漯派出所巡邏員警發現機車竟然懸掛電動自行車牌，將2嫌攔下盤查，2人均坦承犯案，並供稱是因為缺錢花用才會下手行竊，警方於訊後將溫、黃2人依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

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