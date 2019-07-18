路面刨除落差20公分 害2騎士摔車

2019-07-18 15:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮嘉卿路由縣府發包施工的道路刨除修復工程，連日來造成2名機車騎士摔傷，縣議員賴清美今天據報會同當地里長勘查，發現路面落差深達20公分，要求相關單位盡速改善，縣府工務處表示，是因為防護的交通錐及夜間警示被民眾私自移開，才造成騎士跌倒，已先於今天進行假修復，並請包商加強做好交通維護措施。

彰化縣議員賴清美今天會同和美鎮月眉里長蔡東穎到嘉卿路會勘時，蔡東穎指出，施工單位實在太離譜，該路段車流量大，卻是這樣的施工品質，對於機車騎士來說相當危險。

賴清美則說，這條道路因路面塌陷，由縣府發包進行路面刨除重新鋪設柏油工程，刨除長度約10公尺、寬4公尺，沒想到不僅外線車道刨除，連內側車道也被刨除3分之1，且刨除的路面竟深達20公分，有如陷阱一般，日前中午一名男子騎機車行經該處，疑因輾壓窟窿後當場摔車，柏油路面相當滾燙，消防隊員趕緊包紮後送醫治療，所幸無生命危險。機車騎士經過這處窟窿時接連摔傷，相關單位應盡快改善。

縣府工務處回應表示，嘉卿路路面凹陷已於上星期六派工處理，廠商有處理道路工程路基改善，並作好相關交通維持設施及夜間警示設施，惟被當地民眾移開交通維持設施及夜間警示設施造成機車跌倒，受傷民眾已向警方報案並製作筆錄，且施工廠商也立即至警方說明案情提供先前完妥交通維持設施照片，並關心傷者保險理賠和解事宜，另工務處已請施工廠商加強做好交通維持措施，並於今天上午先進行假修復。

工務處表示，嘉卿路因為道路工程路基不良且改善有一定的施工程序並維持良好的品質，因此須等CLSM的強度足夠符合規定，才進行AC舖設工作，預計這個星期可完成，會確實要求施工單位加強做好交通維持措施。

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