驚悚畫面曝光！彰化高三生慘遭流浪狗攻擊摔車命危

2019-05-29 09:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕惡夢成真！彰化市日前驚傳家貓慘遭13隻流浪狗追咬分屍，驚悚畫面讓民眾擔心「這次是貓，下回是人！」不料，27日傳出1名高三男生在回家途中，慘遭2隻流浪狗追咬，摔倒頭部重創，顱內出血送醫急救，目前仍在加護病房觀察，有生命危險，家屬懇求各方集氣為兒子祈福。消息傳出後引起民眾撻伐，要求縣府務必解決縣內流浪狗為患的問題，否則類似事件恐將層出不窮。

彰化市民代表韓德生提供錄影畫面指出，他接獲陳姓民眾陳情指出，27日晚間7點其就讀高三的兒子在彰化市中彰運動公園打籃球，騎乘單車返家行經彰化市彰南路63巷時，突然遭2隻流浪狗追逐攻擊導致摔車，造成顱內出血，緊急送往彰基加護病房治療。

韓德生對於彰化市層出不窮的流浪犬攻擊事件，造成民怨沸騰與不滿，業管權責單位彰化縣政府及生活管理單位彰化市公所兩個公部門未善盡管理責任，人民的居住安全無以為靠，他對於此事件追究相關單位責任。

畫面PO上網後引發大批網友撻伐，有網友稱，上回有1隻家貓在彰化市南瑤路附近慘遭13隻流浪狗追咬，最後甚至被分屍，當時就擔心恐會有小孩、老人遭殃，不料竟然惡夢成真，這次竟真的有人被流浪狗追咬成重傷，還有生命危險，彰化縣流浪狗問題日益嚴重，要求相關單位務必要解決流浪狗為患的問題，否則類似事件還會層出不窮。

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