抓到了！害高三生摔車重傷的黑狗落網 白狗仍在逃...

2019-05-30 11:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕抓到了！彰化傳出一名高三學生日前騎單車返家途中，慘遭1黑1白流浪狗追逐而摔車受傷；彰化縣動物防疫所先用麻醉吹箭誘捕失敗，改放誘捕籠在黑狗習慣出沒之地，今早順利讓黑狗「自動入籠」，目前收容在流浪犬中途之家，已有動保團體表達願意收養的意願。

彰化縣動防所長董孟治表示，為捕捉肇事的流浪犬，先派員到事發彰化市彰南路63巷一帶了解，確認學生摔車地點，就是黑狗習慣出沒的地方，白狗已經不知去向，因此，先鎖定誘捕黑狗為第一目標。

董孟治說，第一招是以麻醉吹箭來誘捕，因此出動人員來圍捕，但吹箭計畫失利，還是讓黑狗跑掉，因此決定進行第二招，也就是改為放置誘捕籠在黑狗地盤，也就是像捕鼠籠一樣，在籠內放置食物，當黑狗肚子餓的時候，狗狗聞到食物香味就會入籠。

因此，動防所放置誘捕籠，彰德國中教師也向彰化市公所借來誘捕籠，在「雙籠」埋伏之下，黑狗在肚子餓了一天後，今天清晨為了尋找食物，終於自動入籠，誘捕籠自動上鎖，在沒有傷及黑狗的情況下，捕捉黑狗，

董孟治說，抓到的黑狗將送往流浪狗中途之家收容，黑狗是米克斯，已有動保團體表達收養意願，目前無人出面坦承是黑狗的飼主，將對黑狗進行晶片掃描，以確認有無飼主，並將追查相關責任，至於在逃的白狗，仍會持續追蹤下落。

董孟治強調，這次成功捕捉黑狗，建立官民合作成功的例子，透過多管齊下，以智取方式來捕捉，而動保團體也願意認養，讓黑狗有了最好的歸屬。

這起因為流浪狗導致高中生摔車受創案，發生在本月25日晚間，高三生在打籃球的返家途中，遭到1黑1白流浪狗追逐咬傷摔車，導致頭部重創顱內出血被送彰基急救，目前已轉至普通病房。

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