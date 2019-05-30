天燈險害摔車！ 他狠宣布：你們的願望被我揉進垃圾桶

2019-05-30 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友騎車路上遭到天燈突襲，差點發生意外。他氣得將天燈揉爛丟進垃圾桶，並上網宣布「給新北高中的同學，你們的願望已經親手被我揉爛丟進垃圾桶了，不要再做這種以為放天燈就會實現的白日夢了。」

該網友在臉書社團「爆廢公社」發文寫下「給新北高中的同學：你們以為把願望寫在天燈上就會實現嗎？不，並不會。」他說因為「這個天燈剛好在我騎車的時候掉到我面前，差點害死我。」

他拍下寫滿某班高中生願望的天燈，而下一張照片天燈就變成一團垃圾，該網友向同學們宣布「現在，你們的願望已經親手被我揉爛丟進垃圾桶了。」呼籲他們「想要實現願望的話腳踏實地去努力吧，不要再做這種以為放天燈就會實現的白日夢了。」

逗趣文章令其他網友看了留言「哈哈哈，好笑又殘忍」、「笑死，希望在一瞬間被揉爛」、「社會的現實面」、「真的很好笑，沒事就好」，也有人規勸「放天燈真的是一件無聊又不環保的事 」、「覺得放天燈太不切實際了，而且不環保又很危險」、「要是砸到人還是燒到樹跟房子怎麼辦？ 什麼年代了還覺得放天燈很浪漫嗎？」等。

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