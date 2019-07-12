6旬單車男晨運摔車 「遭把手刺穿腹部」傷重不治

2019-07-12 23:39

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮今天（12日）發生一起腳踏車騎士摔車被把車刺死的意外！6旬洪姓男子晨起騎腳踏車運動，在農路上摔車，車子先倒地，把手垂直朝上，騎士摔落後被把手刺穿腹部，行經農民發現報案，救護人員抵達時洪男已無生命徵象，送醫急救仍回天乏術。

南投縣草屯鎮63歲洪姓男子12日清晨到郊區騎腳踏車運動，在產業道路摔車，腳踏車先倒地，龍頭的右把手朝上，他摔下後，腹部撞擊到垂直向上把手，把手直接刺穿他的右腹部，地上血跡斑斑。

洪男摔車的地點是偏僻的產業道路，當時沒有人行經，直到清晨6點20分左右，準備到田裡工作的農民經過才發現，趕緊打電話報案。救護人員趕到時，發現洪男已無心跳呼吸，送醫急救仍不治。由於事發路段沒有路口監視器，當時也無人行經，因此無法得知摔車原因。

南投縣業餘自行車手莊俊霖說，依自己騎車的經驗，車速快時摔車，會人、車分離，也就是人摔落的位置離腳踏車會有一段距離，判斷這名中年男子當時車速很低，才會車倒人壓在車上。

莊俊霖也說，車速低卻摔車，有可能是近日常下雨地面濕滑或撞到東西，也有可能是這位騎士身體突然不舒服，才會鬆開車把手而摔車。

自行車教練方一成建議騎腳踏當運動的民眾，腳踏車行進就靠雙腳在平衡，因此，騎下坡路段甚至一般道路都要善用手煞車，而且不要急煞，以免摔車，若路面濕滑或有青苔，最好能避開。

莊俊霖則建議，騎腳踏車時，雙手一定要緊握把手，若騎在一般馬路上，最好也能避開白色交通標線設的白線，因為細小車輪壓在白標線會非常滑。

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