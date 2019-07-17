急著經濟獨立參加荒淫趴 17歲女疑遭5男輪姦成裸屍

2019-07-17 06:24

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性愛加毒趴 17歲女猝死 被丟包摩鐵

〔記者王捷／台南報導〕今日本報獨家報導台南17歲少女小珍（化名）參加荒淫趴，最最後裸體陳屍摩鐵，猶如「土豪哥」案翻版，案情今晨有新進展。珍母淚訴「女兒很乖！」，而台南八大行業傳出小珍疑在摩鐵內遭5名男客人輪姦，對此台中警方不予證實，強調偵查不公開。不過法界人士認為，轟趴死亡在國內已不只一例，警方「偵查不公開」的作為不能無限上綱。

就讀某高職的小珍參加荒淫趴後，裸體陳屍在台中摩鐵，由於母親是外配，家裡經濟也不好，她想證明自己比同學還有經濟實力，因此急著想兼差，積極與台南八大行業人士接觸。

但小珍未滿18歲，在業界俗稱「青豆仔」，有職業道德的酒店經紀不敢收「青豆仔」避免有法律責任，最後小珍只好投靠部分「不怕死」的傳播妹經紀人，還因此染上毒品，據業界友人透露，小珍疑似常常喝毒咖啡，最後因此情緒不穩，身邊的好友都漸漸離開她。

但是小珍在母親眼裡不是這麼一回事，這個月小珍離家到台中，7日後母親只見女兒裸屍躺在摩鐵，珍母語言、法律不通，向台南一位民代哭訴，她懷疑女兒疑遭殺害，向民代強調「我的女兒很乖！」但民代詢問小珍的交友情況、到哪裡上班等？珍母卻無法交代清楚。

民代轉述，珍母告訴她，每天下午都固定有男子開車來接小珍，她都跟母親謊稱到酒吧上班，但是經過她訪查，最後發現小珍跟著經紀人，在嘉義、高雄、台南等地兼差疑似當傳播妹，有更多情況，她不忍心告訴珍母。

小珍幕後的經紀人，在小珍死亡後，立刻將報班群組內的小姐都踢出群組，自己的LINE帳號也改了名字、換照片避風頭，台南八大行業也傳出小珍疑吸毒過量，還遭5名「男友人」輪姦，針對此事台中警方不證實，強調偵查不公開，初步沒有他殺嫌疑，民代則指出，讓小珍進入社會黑暗面的經紀人也有責任，已請台南警方徹查。

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