劫財男摩鐵勒死女友 恐嚇前妻：下一個就是你

2019-07-11

為了10多萬 逼問密碼後殺人

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣29歲陳姓男子覬覦同齡戴姓女友存款，前天晚間將她騙進新竹市一家汽車賓館逼問密碼，竟滅口勒死，再以女友手機轉帳10多萬元後，昨晨逃逸，逃亡期間還傳訊息給前妻恐嚇：「下一個就是你！」新竹檢方開出拘票，指揮警方全力追緝，昨晚將陳逮捕到案。

昨天中午12點多，新竹市一家摩鐵員工發覺有房客遲遲未退房，前往查看發現戴姓女房客赤裸躺在床上，棉被蓋住像在睡覺，但靠近一探已無氣息，嚇得報案，送醫急救無效。

代發簡訊 製造活著的假象

檢警追查發現，戴女的衣物整齊摺好放在床邊，頸部疑有勒痕。經查，昨天清晨6點多，戴女手機出現一則傳給同事的LINE訊息，要同事幫她打卡，之後就關機，再無訊息。但9日晚間騎機車載戴女入住摩鐵的陳男，於同時間的昨晨6點多騎車離去，說要出去買東西，即一去不返。

由於陳男涉嫌重大，檢方火速簽發拘票，指揮新竹市警方逮人，期間陳男竟LINE前妻：「我已經殺了她（戴女），下一個就是你！」前妻嚇得報警。警方研判陳男會去找前妻，要她虛與委蛇跟陳聯絡，引蛇出洞，昨晚7點多在新竹縣竹東鎮逮捕陳男。

初步了解，陳男缺錢花用，得知戴女有存款，騙她到摩鐵開房間享樂，卻逼問密碼，得逞後殺人滅口，再以戴女手機轉帳10多萬元到自己帳戶，甚至故佈疑陣，以戴女手機傳訊息給她的同事，製造戴女活著的假象。

陳男逃離摩鐵後，將錢全數領出，落網時只剩下9萬多元，檢警除依強盜殺人罪偵辦全案，並詳查陳嫌僅逃亡10多小時就落網，為何已花掉從死者處劫來的數萬元。

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