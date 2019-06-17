生日集滿摩鐵10次遊 人妻小王判賠10萬

2019-06-17 23:33

〔記者王俊忠／台南報導〕施姓男子與張姓女子結婚後育有兩子，婚後10年，施男把妻子手機連上雲端，赫然發現妻子外遇軍人小王的10多張親密照片，其中有在摩鐵與電影院內相依合影，張女還在照片註記「很高興在我生日這天集滿MOTEL10次遊」。施男氣得控告妻子與小王，台南高分院查明，判張女與軍人小王要賠10萬元給施男定讞；這對怨偶婚姻也在2018年10月劃下休止符。

施男指出，與張女在2007年結婚，2018年2月間，他在家裡把妻子的手機連上雲端，發現有10多張妻子與鍾姓軍人的親密合照，其中有鍾男全裸與張女在汽車旅館內合影，還有兩人在電影院內頭部緊緊相依自拍合照。

施男說，妻子還在她與鍾男的合成照片下註記「親愛的，很高興在我生日這天，我們集滿MOTEL10次遊，希望未來每天有你在身邊，這比任何生日禮物還珍貴」。這10多張親密照片是2017年9月、10月間拍的，施男質疑妻子外遇、對婚姻不忠貞，其配偶權遭侵害，要向妻子與小王連帶求償50萬元。

張女辯稱，時間、文字註記是丈夫電腦加工製成，她沒寫集滿MOTEL10次遊等文字，這些照片多是合成，沒拍到她的臉部與特徵，要丈夫負舉證責任；鍾男也稱照片中赤裸男背部無刺青，與他身上有刺青特徵不符。

二審合議庭法官逐一調查這些照片的真實性，認定「集滿MOTEL10次遊」文字是張女所寫；判斷鍾男身上刺青可能是事後所為，其中1張放大照片可見極小範圍刺青，且放大比對發現照片中男子臉、髮型與鍾男特徵極為相似。

法官認定2017年9月初，張女與裸身鍾男在汽車旅館床上肢體接觸、合照，同年10月初先在電影院自拍親密合照，3小時後再到汽車旅館房內拍照，這些舉止已逾一般男女普通朋友正常互動關係，破壞張女與其丈夫的婚姻家庭圓滿，造成施男精神痛苦，考量彼此社會、經濟等條件判決賠償金額，不得上訴。

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