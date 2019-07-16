「嗨！Siri打給媽媽」 警花妙招找到iPhone失主

2019-07-16 23:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中20多歲張小姐日前騎車上班時，將iPhone手機放在口袋內，不小心掉出來，後方騎士送到派出所，受理的女警陳稚允想打開手機，發現上鎖，和同事討論時，想起這款手機有「Siri」撥電話的功能，拿起手機喊「嗨！Siri打給媽媽」，手機果然自動播出給張女的媽媽，順利聯絡到她到派出所領回，自己都還不清楚這個功能的張女，不斷稱讚員警「好厲害！」

日前中午，太平區林姓女子拿著一支iPhone手機到太平派出所說，騎車行經太平中興東路時，發現前面女騎士口袋掉出手機，卻一下子就不見蹤影，只好將手機送到警局。

備勤女警陳稚允受理後，嘗試想打開手機通訊錄聯絡失主，但手機設定密碼無法開啟，正當大家在想如何打開手機時，忽然想起手機有「Siri」功能，可以透過媽媽、爸爸、哥哥等稱謂撥號，趕快開啟Siri功能，說了一句「嗨！Siri打給媽媽」，手機果然立刻撥號，順利聯絡到張女媽媽。

張女剛到公司，發現價值好幾萬塊手機不見，接獲媽媽通知手機被撿到警局，趕緊到警局領回手機，一開始還狐疑手機有上鎖，為何員警能打開？直到員警告知是使用Siri功能，讓還不熟悉這個功能的張女相當感謝，頻頻稱讚員警很厲害。

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