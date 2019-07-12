1小時助尋回遺失手機 港女讚台灣警察真棒

2019-07-12 19:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕27歲陳姓香港女子到台灣旅遊，搭計程車到新北市新莊友人住處時，不慎將手機遺落計程車上，因其中包括行動支付、綁定信用卡等行動錢包，她擔心遭盜刷，加上人生地不熟，連忙請台灣友人報案；新莊警分局中平派出所獲報，2警1實習生協助過濾沿線監視器，找到陳女搭乘的計程車司機，1小時內幫港女找回失竊手機，讓港女直稱台灣警察真棒，今天趕在離台前，到派出所致謝。

新北市警新莊分局中平派出所員警黃正翔、王國睿、實習生王千仁10日凌晨4時許獲報，一位香港女遊客搭小黃到新莊友人住處，下車後發現手機遺留在計程車上；陳女說，9日來台灣旅遊，預計13日離開台灣，9日晚間跟朋友到西門町逛街，再轉往大安區吃消夜續攤，10日凌晨結束，搭計程車返回新莊朋友家住處，未料到友人住處後，遍尋不著手機，驚覺手機遺留車上，馬上請友人協助報案。

員警了解狀況後，根據旅客描述的路線調閱附近監視器，比對出所搭乘之計程車，發現司機開入重劃區，警方從車號順利聯繫到司機，1小時內幫陳女尋回遺失的手機，陳女喜出望外，直呼台灣的警察真是太棒了。

中平派出所所長蔡天瑞表示，民眾搭乘車輛時，建議留意車牌號碼及駕駛人車隊，如有攜帶貴重物品應謹慎保管或使用App記錄搭乘資訊等，下車時記得索取收據，以確保自身安全。

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