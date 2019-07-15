勇警李承翰告別式預演 《末班車》響起讓人哭紅眼

2019-07-15 16:52

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕鐵路警察李承翰為保護火車乘客安全、英勇殉職，明天上午舉辦告別式，今天下午進行預演，當告別式會場播放李生前紀念影片，現場響起歌手蕭煌奇《末班車》歌曲時，他的生前同學、同仁等人哀傷不已，忍不住哭紅了眼；同期同學蔡耕欣代表致詞時說，「承翰義無反顧，守護社會治安，我們以你為榮！」現場氣氛哀戚。

蔡耕欣說，承翰生前熱愛為民服務，常有旅客投書感謝他，他在事發當天為保護列車上旅客，不幸捨己殉職，同為警專31期同學們將發揚他的精神，繼續守護社會治安，並相約每年這個時候會帶著承翰最愛喝的手沖咖啡，到靈前陪承翰聊天。

李承翰7月3日因處理自強號列車補票糾紛，遭鄭姓嫌犯持刀襲擊，但他仍徒手制伏持刀鄭嫌，為維護全車旅客安全，負傷緊緊抓住鄭嫌的手，直到他倒下的最後一刻，仍不鬆手，惜送醫搶救仍不治，享年25歲。

李承翰告別式明天上午9點將在嘉義市新生路與啟明路口（原台灣燈會場地）舉行，李所屬的鐵路警察局今天下午進行預演儀式，由鐵路警察局長江振茂擔任主祭，內政部長徐國勇將追贈行政院楷模獎章，警政署長陳家欽將追晉李為巡官，棺木覆蓋國旗和警察錦旗，並由鐵路警察嘉義派出所同仁合唱「警察進行曲」，感念李的犧牲奉獻。

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