「承翰，兄弟們都到齊了！」勇警冥誕 同期送蛋糕追思

2019-07-12 17:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕鐵路警察李承翰為保護乘客，在嘉義火車站列車上遭鄭姓男子刺殺身亡，今天是李承翰的冥誕，同期感情深厚的7位鐵路警察今天穿上他們一同製作的「兄弟 」服，送上追思蛋糕，製作追思投影片來紀念李承翰，「兄弟，我們大家都到齊了」。

鐵路警察局高雄分局長陳順和說，7名警員都是承翰的好朋友、好兄弟，得知承翰為了保護乘客遭刺殺，都很難過，今天是承翰的冥誕，兄弟們穿上「兄弟」服，製作追思投影片，送上蛋糕追思。

7名警員穿上的衣服上印著「兄弟，再牛逼的將來，也比不上一起瘋狂的歲月」，警員丁彥方說，原本是要慶祝承翰的生日，但已來不及慶祝，當初是8個好兄弟一起製作的紀念衣，因此7人一起穿上到靈堂追思；警員陳冠維說，因為感情很好，常大家聚餐，今天也是一起相聚，「大家都到齊了」。

陳冠維說，跟承翰不熟的人可能覺得他很嚴肅，但感情好的人都知道「承翰是最貼心的」；他說，承翰在派出所擔任總務，每次聚餐出遊，同學們都會虧「你是總務，你要號召，要準備」，訂餐聯絡都是承翰負責，甚至聚餐後，承翰總是會一個個問大家是否平安到家，「他就是這麼貼心」。

投影片訴說著兄弟之間的感情，寫著「親愛的承翰，我們知道你還有許多放不下的牽掛和未竟的夢想」，內心縱使有再多的不捨，也必須要請你放心的離開。但是我們不說再見，因為我們在心理始終保留一個專屬你的位置。我們知道你愛嚐鮮，往後的每年，我們將會帶著不同風味的威士忌和你愛的手沖咖啡來與你分享，和你聊天，訴說近況。我們會帶著你的夢想繼續努力的生活著，希望在另一個世界的你，也要好好生活。兄弟，再牛逼的將來，也比不上一起瘋狂的歲月！而你認真帥氣的背影，將永遠存在我們心中！」

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