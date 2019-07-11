勇警遭刺殺乘客袖手圍觀？女乘客淚訴現場真相...

2019-07-11 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路勇警李承翰英勇奪刀殉職，引發社會大眾關注，其中有部分意見質疑，當時車廂內的乘客只錄影卻「見死不救」，不過有當時在車上目擊所有過程的女乘客喊冤，指出當時錄影是受到列車長交代才協助，且當時其他乘客也都有提供協助，像是疏散路線、叫救護車、拆窗簾幫受傷警察暖身、壓制失控阿北等，並非外界看到好像大家都在旁圍觀而已。

25歲鐵路警察李承翰3日晚間在嘉義車站處理逃票糾紛，遭54歲鄭姓男子持刀殺害，引起社會震驚之餘，事後也有網友根據相關畫面質疑，當時在場的乘客只顧著錄影圍觀卻未上前協助李承翰。不過，根據《ETtoday》報導，當時目擊所有過程的張姓女乘客表示，當天事情發展變得激烈，在鄭男持刀攻擊員警時，車廂內其實有男生衝上前幫忙，她在列車長的交代下，也趕緊幫忙協助錄影蒐證，在員警受傷不斷流血時，發現現場沒有毛巾可以止血，她靈機一動，請其他乘客協助將窗簾扯下，幫忙員警暖身。

這名張姓女乘客提及，最讓人心疼地是，當時員警並未發出很痛的哀號，還關心現場民眾是否受到危險，甚至叫乘客們不要靠近，以免發生危險。張女也說，面對如此慘烈的情況，「要怎麼救？你教我。大家也都在等警察到」。

針對外界指責乘客見死不救，張女心痛澄清，當時乘客都有上前幫忙，包含疏散路線、錄影蒐證、抬擔架、提供衛生紙、叫救護車、拆窗簾幫受傷警察暖身、幫忙拿水、清潔車廂、壓制失控阿北等，並非如外界看到的片段畫面，只有拿起手機拍攝圍觀。

她也指出，當時在場每個人都嚇死，根本沒人可以笑出來，且沒有錄影蒐證，也沒有關鍵畫面可以當作證據，張女直言︰「我也是在現場車廂的人，一得知警察死掉，我難過哭的也沒有比他們家人少，誰能理解？」「怎麼連這樣子都也有人要嘴，你厲害你來啊，把生氣轉移到那個失控阿北身上吧，網路上打字講得如果你在現場，你會怎麼樣怎麼樣，你以為你是甄子丹還是陳之漢館長哦？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法