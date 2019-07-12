刺警案霸氣捐贈電擊槍 醫美界的「布魯斯韋恩」

2019-07-12 17:28

〔記者王捷／台南報導〕出身在台南的醫美龍頭集團董事長常如山，身價百億，在台鐵刺警案後，捐出250支電擊槍，很多人曉得他創業的故事，但他的斜槓人生還是習武數十年的綜合格鬥高手，因曾有當警察的夢，創業後對警方相當「友善」，借車埋伏、購買定位器材，甚至看到警方在路邊追人，也追上去制伏現行犯，對警方來說，雖然常如山沒有面具、沒有披風，但他就是現實版的《蝙蝠俠》布魯斯．韋恩。

年過半百的常如山從業務做起白手起家，打造他的醫美帝國，在台鐵刺警案後，他與內政部協調，捐贈250支電擊槍，無限提供彈頭，有人好奇為什麼對警察特別好？常如山說，這是因為他以前的志願是考上警大當警察，雖然落榜，但從來沒放棄訓練自己。

常如山說，他對自己總是選「最硬」的訓練，連當兵時都志願加入是陸軍特戰，學跳傘、野外求生與小團第戰鬥技能，從小他學空手道，創業後10多年每天固定練拳，打詠春、綜合格鬥，每年固定去泰國參加集訓，就是希望有一天能用上，如果他要當警方的後盾，他不希望像一般警友這樣只是捐錢、吃飯，他希望能不只出錢還能出力，也曾經協助警方逮捕現行犯，用盡一切資源讓警方辦案。

對於這次台鐵刺警案，常如山說，他支持警方使用電擊槍很多年了，台灣的電擊槍銷售給美國軍警，台灣不使用太可惜，但警政署之前曾跟他說，是因為擔心嫌犯有心臟病才不用，常如山認為如果擔心東擔心西，現在連配槍都變成裝飾品，那麼警方遇到突發衝突，就不用執法了，所以當得知總統希望大眾運輸駐警能夠配置電擊槍，他立刻向內政部表達願意捐出250隻電擊槍，優先配給大眾交通運輸的警力。

常如山說，不只鐵路、高鐵警員接受電擊槍訓練，他希望所有警察都有機會使用電擊槍，很多企業得知他捐贈電擊槍，也願意跟進，同時他也在等中科院設計的新款防彈衣，目前正在美國測試，預計捐出適合女警「有胸腺」、高防禦的防彈衣，讓警方能用更好的裝備保護自己與民眾。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法