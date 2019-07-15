韓籍賭博網站來台設點 台中抓到6韓人

2019-07-15 11:55

［記者楊政郡／台中報導］多名韓籍男子年初來台設置WB線上運動簽賭網站，供韓國國內民眾下注，會員逾5千人，在台經營2個多月，賭金達韓幣250億（約台幣6億7000萬），4月間搜索逮捕6名韓人，查出他們領到的薪資就超過140萬新台幣，依賭博罪起訴，將在台服刑或赦免後驅逐出境。

起訴書指出，李姓、辛姓等韓國籍男子等人，已經數次來台勘察，今年2月在台中市西屯區（中科園區）租屋設點，架設「Home Shoping Mille」、WB線上運動簽賭網站，除以MLB、NBA與韓國職棒等賽事為標的，招攬韓國人下注，今年4月24日逮捕李姓、辛姓等6名韓籍男子到案，初步清查韓籍會員近6000人，每日賭金約韓幣6000萬元（台幣約160萬），迄今賭金已高達韓幣250億（約台幣6億7000萬），而李等6人已領得薪資超過140萬新台幣。

據檢警表示，韓國賭博罪5年以下，我國是3年以下，且得判拘役或易科罰金，刑責較輕，網路無國界，韓人躲到台灣來犯罪，被告多人都提到台灣治安較好，而且離韓國近，該集團前年開始便派員入境勘查，而他們不到日本是因為日本租房困難，對外國租客特別嚴格，相對台灣租房容易多了。

檢方查出，該賭博集團以出國旅遊兼賺大錢為號召，招覽被告李姓來台管理網站，他們都是領集團固定薪資，每月韓幣300萬至500萬，他們來的時間不同，總計6人已領到韓幣5250萬，折合新台幣140萬餘元。

檢方指出，這6人以賭博罪起訴，將於我國服刑結束或赦免後驅逐出境。

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