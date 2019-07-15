男玩線上遊戲以為陷網戀 結果遭男詐10多萬元

2019-07-15 11:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣陳姓男子完網路線上遊戲「星城Online」時，結識許姓男子，兩人網路聊天後相談甚歡，由於許詐稱自己是檳榔西施，以為許是「女兒身」的陳男，以為陷入網戀，被許以沒錢吃飯及要買保養品等理由，詐得10萬3810元，但陳要求與許見面時卻吃閉門羹，才驚覺受騙；全案檢方偵結，依詐欺罪起訴許男。

起訴書指出，三星鄉許姓男子以Michelle的名稱，以及女性角色，參與「星城Online」線上遊戲，然於2018年6、7月間，在「星城Online」結識陳姓男子後，竟基於詐欺之犯意，對陳佯稱自己是「女兒身」，在台北市林森北路當檳榔西施，並將Line提供給陳。

陳男不疑有他，透過Line與許相談甚歡，還以為陷入網戀，許藉機以沒錢吃飯、要幫狗剪毛洗澡送美容院、因工作需要必需治裝、要買電風扇、要買保養用品、要維修機車、要購買祭品及要買隱形眼鏡等理由，持續向陳男借款，陳男陸續匯了費用給許。

許男食髓知味，還對陳表示兩人有進一步交往可能，並佯稱要幫忙存錢，要求持續匯款，陳男陷於錯誤，就繼續匯款，許因此一共詐得10萬3810元，但陳向許要求見面後，都被拒絕，時間一久，陳最終還是驚醒，發現自己被騙因此提告。

於偵查中，許男坦承確實有向陳男說自己是「女兒身」，並表示兩人有進一步的可能，並要替陳存錢，但他辯稱，玩「星城Online」時，他分別有男性跟女性角色，女性角色用Michelle的名稱來玩，才會說自己是女性，他本來有想坦承自己是男生，但講不出口，說會想進一步，是當朋友的意思，他只承認有跟陳借錢，沒有要欺騙。

陳男則供稱，如郭知道許是男的，他當然不會匯錢；檢方依照陳男銀行交易明細、兩人的Line堆話紀錄，人為許男所辯是卸責之詞，依詐欺罪嫌，起訴許男。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法