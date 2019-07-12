老牌服飾「獨身貴族」爆欠薪 總經理坦承投資被騙

2019-07-12 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕知名服飾品牌「獨身貴族」創立於1981年，已有39年歷史，近期卻傳出欠薪2個多月，目前有8個百貨公司櫃位遭撤，更被多名員工投訴。而總經理馮冠皓日前發給內部一封道歉信，坦言因投資被騙，會盡快想辦法發下薪水，「真的很抱歉，希望我們能一起度過這個難關。」

綜合媒體報導，馮冠皓的道歉信中提到，去年7月，公司引進外部投資者，盼在5年內能讓公司上市櫃，不過卻被投資公司用掏空手法欺騙，從去年9月底投資這個項目，直到今年2月，才發現被詐騙。

他說：「事後，（投資公司）把所有法律責任都推託到我們公司身上。」至於目前，公司已向金管會檢舉不法，也向台北地檢署提告詐欺，並和財政委員會立委陳情，允諾盡快找相關部會開會，幫助公司銀行端的問題。

他提到，從2月開始，在銀行沒辦法提供任何幫助的情況下，公司都是用自有資金在營運，到7月周轉已經開始有短少，過去從未發生過這次的狀況，他深表歉意，並表示會盡快想辦法發下薪水。

報導指出，有員工控訴公司從4月開始欠薪，100多名櫃姐領不到錢，直到5月11日才收到公司道歉信，到了6月15日就被迫離職。目前部分員工已透過勞工局協調，卻要到年底才能付清欠薪和資遣費。

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