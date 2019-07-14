攀登和平東卯山滑倒肩膀脫臼 消防隊背他下山獲救

2019-07-14 08:54

〔記者歐素美／台中報導〕吳姓男子跟團進行屋東縱走，快至東卯山三角點時，不慎滑倒，左肩脫臼，團員向台中市消防局求救，消防人員隨即趕往，護送吳男下山就醫。

台中市消防局13日下午3點多接獲劉姓領隊報案指出，該團23人進行到台中市和平區東卯山進行屋東縱走，走約30分鐘至東卯山三角點時，吳男（40歲）不慎滑倒，左肩脫臼。

台中市消防局透過手機定位，並由和平分隊人員上山，在下午6點多找到吳男，吳男意識清楚，經消防人員包紮固定後，即護送其下山，至晚上11點多終於下至登山口，經救護車送往醫院就醫。

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