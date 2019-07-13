台南登山客桃園失蹤 消防北上支援卻拿不到「搜救軌跡」
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南市消防局特搜隊員帶搜救犬北上桃園支援搜救登山失蹤的台南楊姓男市民。（記者王俊忠翻攝）

南市消防局特搜隊員帶搜救犬北上桃園支援搜救登山失蹤的台南楊姓男市民。（記者王俊忠翻攝）

2019-07-13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕台南市安南區1名63歲楊姓男子6日上午參加24人登山隊，前往攀登桃園市復興區南插天山，原預定行程是當晚下山，但楊男卻在6日下午失聯，直到13日晚間都未見人影。對此，有山友批評，桃園消防隊未給其他縣市消防隊「搜救軌跡」，難道要白白浪費一條人命嗎？

楊男的兒子心繫父親安危，致電南市消防局請求派員支援，南市消防局已於8日下午接獲桃園市消防局申請支援，南市消防局立即指派特搜分隊整裝出發。但直到13日晚間，消防隊仍然搜尋不到楊男，讓家屬焦急萬分。

對此，有山友發文指出，桃園消防隊遲遲未給其他縣市消防隊「搜救軌跡」，痛批山難搜救是一個跟時間賽跑的競賽，若輸了就是白白浪費一條人命。不懂為何有單位拒絕有能力的山難救難單位一同加入，以及拒絕提供彙整後的軌跡檔案給搜救人員，難道要白白浪費大家的時間？

對此，綽號「三條魚」的女山友詹喬愉（同時也是新北義消）也轉貼相關文章，質疑這是因為該單位怕其他縣市的民間團體先找到人，所以假裝邀請其他單位，但卻不給「航跡」要其他搜救人員來碰運氣，而其他單位找不到就可以鬆口氣。她更質疑，難道是「航跡」裡面有鬼，所以不能給別人拿到嗎？

另外，楊男的家屬也提到，他向電信商申請通聯紀錄與定位紀錄，但這都要本人才能申請，但本人都已經失蹤一週根本無法申請，請警察單位幫忙協助申請也吃閉門羹，表示要重大刑案由檢察官才能調閱。家屬不解地說，如果這些紀錄是一絲生機呢？

  • 有山友發文指出，桃園消防隊遲遲未給其他縣市消防隊「搜救軌跡」，痛批山難搜救是一個跟時間賽跑的競賽，若輸了就是白白浪費一條人命。不懂為何有單位拒絕有能力的山難救難單位一同加入，以及拒絕提供彙整後的軌跡檔案給搜救人員，難道要白白浪費大家的時間？ （圖擷取自臉書）

    有山友發文指出，桃園消防隊遲遲未給其他縣市消防隊「搜救軌跡」，痛批山難搜救是一個跟時間賽跑的競賽，若輸了就是白白浪費一條人命。不懂為何有單位拒絕有能力的山難救難單位一同加入，以及拒絕提供彙整後的軌跡檔案給搜救人員，難道要白白浪費大家的時間？ （圖擷取自臉書）

  • 楊男的家屬提到，他向電信商申請通聯紀錄與定位紀錄，但這都要本人才能申請，但本人都已經失蹤一週根本無法申請，請警察單位幫忙協助申請也吃閉門羹，表示要重大刑案由檢察官才能調閱。家屬不解地說，如果這些紀錄是一絲生機呢？ （圖擷取自臉書）

    楊男的家屬提到，他向電信商申請通聯紀錄與定位紀錄，但這都要本人才能申請，但本人都已經失蹤一週根本無法申請，請警察單位幫忙協助申請也吃閉門羹，表示要重大刑案由檢察官才能調閱。家屬不解地說，如果這些紀錄是一絲生機呢？ （圖擷取自臉書）

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