台南登山客桃園失蹤 消防北上支援卻拿不到「搜救軌跡」

2019-07-13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕台南市安南區1名63歲楊姓男子6日上午參加24人登山隊，前往攀登桃園市復興區南插天山，原預定行程是當晚下山，但楊男卻在6日下午失聯，直到13日晚間都未見人影。對此，有山友批評，桃園消防隊未給其他縣市消防隊「搜救軌跡」，難道要白白浪費一條人命嗎？

楊男的兒子心繫父親安危，致電南市消防局請求派員支援，南市消防局已於8日下午接獲桃園市消防局申請支援，南市消防局立即指派特搜分隊整裝出發。但直到13日晚間，消防隊仍然搜尋不到楊男，讓家屬焦急萬分。

對此，有山友發文指出，桃園消防隊遲遲未給其他縣市消防隊「搜救軌跡」，痛批山難搜救是一個跟時間賽跑的競賽，若輸了就是白白浪費一條人命。不懂為何有單位拒絕有能力的山難救難單位一同加入，以及拒絕提供彙整後的軌跡檔案給搜救人員，難道要白白浪費大家的時間？

對此，綽號「三條魚」的女山友詹喬愉（同時也是新北義消）也轉貼相關文章，質疑這是因為該單位怕其他縣市的民間團體先找到人，所以假裝邀請其他單位，但卻不給「航跡」要其他搜救人員來碰運氣，而其他單位找不到就可以鬆口氣。她更質疑，難道是「航跡」裡面有鬼，所以不能給別人拿到嗎？

另外，楊男的家屬也提到，他向電信商申請通聯紀錄與定位紀錄，但這都要本人才能申請，但本人都已經失蹤一週根本無法申請，請警察單位幫忙協助申請也吃閉門羹，表示要重大刑案由檢察官才能調閱。家屬不解地說，如果這些紀錄是一絲生機呢？

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