學長需急救卻不知所措 激勵他變身十大傑出救護技術員

2019-07-10 12:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕投入消防工作超過13年的新竹市消防局高級救護技術員陳恊志，日前在全國26個消防機關激烈競爭下，脫穎而出獲選全國十大傑出救護技術員，他不僅熱衷工作，主動協助救護教育訓練，並優化耗材擺放位置，聽到有特殊救護案件，也會主動跟著救護車出勤，如此優異的表現導因於他剛畢業時一場緊急救護經驗，讓他下定決心要做名超級消防員。

陳恊志是警專22期消防安全科畢業，他回想剛畢業參加訓練時，遇上一名學長於體能測驗中突然喘不過氣、冒冷汗、胸口悶痛、表情痛苦，送醫途中他僅替學長進行氧氣處置，後來學長歇斯底里、躁動，連氧氣面罩都撥掉，自己仍不知所措，這種沮喪跟無力感深深的烙印在他腦海中，敦促他成為專業的消防員，不斷向前，讓自己具備更完善的技術，幫助更多需要幫助的人。

消防局長李世恭表示，要當選十大傑出救護技術員真的很難！評分標準包含救護或災難處理事蹟、救護教育訓練、品管研究、其它特殊貢獻等，陳恊志不斷投入、推廣緊急救護相關工作，考量個人力量薄弱，一群人的救護能量遠比一個人來的強大，他開始參與教學及宣導工作，期待啟發更多熱血消防魂燃燒，將救護技術及學識傳承下去。

為了讓短時間、高緊急性的救護服務再進步，陳恊志也不斷深化救護技術，投入救護搬運毯的改良，結合CPR機的使用，於搬運OHCA無生命徵象患者時CPR不中斷，提高患者的存活率；另規劃救護耗材存放櫃的標示，依照救護評估處置流程A（呼吸道）、B（呼吸）、C（循環）、D（鑑別診斷）依序標示，讓同仁救護出勤後補充耗材時，可以強化、複習處置流程，提高技術熟稔度，他說「態度對了，方向就有了！做個會思考的EMT，未來的路將不孤單！」

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