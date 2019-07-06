消防暖男！搶救「卡管」貓咪 哀鳳摔裂也甘願

2019-07-06 18:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕搶救「卡管」的小貓咪，消防隊員手機碎裂也甘願！新竹市消防局光復分隊昨天成功救出一隻卡在排水管內的小貓咪，爬上高處切斷排水管，為了怕傷到貓咪，一群消防員費了2個半小時才完成救援任務，即使有隊員哀鳳摔裂也面不改色。

新竹市議員曾資程說，昨天獲知有隻小貓咪不小心掉進排水管，發出慘叫聲，讓人心疼，最後協請消防局光復分隊消員隊幫忙處理這起「卡管」貓咪救援任務。

貓咪「卡管」的位置很特別，更位在高處，但不知卡在哪一段，又擔心會傷到貓咪，讓消防隊員很傷腦筋，是要用食物引誘？還是用聲響？或噴水？還是用高壓空氣？或直接切管破壞？一群消防隊員觀察現場狀況及了解貓咪受困位置後，展開貓咪救援行動。

消防隊員著裝防護、架梯、加掛梯、繩索確認、空壓推擠、頂水推擠、切割牆外排水管、拆除石棉瓦，最後確認受困位置，小心切割，取出截斷排水管，順利將困在排水管內的小貓咪救出來，當小貓咪從滿是污泥的排水管跑出來時，大家才鬆了一口氣、開心這場2個半小時的救援任務大成功。

但救援過程中也出現小插曲，有消防隊員的哀鳳手機高空掉落地面碎裂，所有人都哀呼嘆聲，而小隊長則面不改色繼續完成貓咪救援任務，讓這起「卡管」救援行動增添戲劇性。

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