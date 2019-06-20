一通電話救了母子4人 消防正妹立大功

2019-06-20 11:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣北港鎮一家大賣場今天凌晨發生火災，北港消防分隊獲報趕到現場搶救，6人受困全部平安救出，其中關鍵就是一通電話，女屋主靠著和雲林縣消防局勤務中心值班正妹吳幸真指示，順利救出自己和3名子女，成為不幸中的大幸。

位在北港公園路、民族路的這家大賣場佔地百坪，是北港新區最大的一家五金專賣場，今天凌晨傳出大火，整片火場燜燒造成濃煙密佈，消防隊員及義消緊急搶救出6名大人及小孩，其中3名小孩受到驚嚇送醫後幸無大礙。

而此次火場中女屋主和3名子女睡在賣場後方的鐵皮屋2樓，由於該處是搭建的倉庫，2樓作為住家，發生火警後，女屋主打電話向119求救，當時由值班人員吳幸真執勤，靠著電話，吳幸真先安撫女主人的情緒，再指示她如何逃生。

由於女屋主未掛斷電話並能遵從吳幸真電話中的指示，包括利用棉被先塞住門縫，避免吸入濃煙，不必慌亂，再請他們用水沾濕毛巾摀住口鼻等候救援，這通50分鐘的通話，讓母子4人最後能順利獲救。

吳幸真強調，火災發生時提醒民眾不要慌亂，不要掛斷電話，清楚說明火災位置及等待救援的位置，再聽從119消防人員的指示，找到最好的逃生方法，其次是建議住宅應加裝火災警報器，遇到緊急事件時救人又能救己，且提醒大家鐵皮屋不要當居住場所，若有人居住時務必不能加裝鐵窗。

由於此次火警是在鐵皮屋燜燒，幸賴吳幸真與女屋主持續通話，且教他們如何逃生，加上女屋主機警又鎮定逃生，否則後果不堪設想。

今年35歲的吳幸真，原本是國小代課老師，2009年警特考班畢業，2011年分發到雲林縣消防局服務，不慌不亂指揮若定，值得肯定，吳幸真說，她也是北港人，能協助北港鄉親逃生只是盡責，但也讓她很開心。

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