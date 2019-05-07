惡火燒掉80年書店 大林蒲人不捨：老闆一家都好人

2019-05-07 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕位於高雄市小港區鳳林路上一間80年的老字號書局，在7日凌晨零點35分左右發生火警，雖然大林消防分隊就在斜對面20公尺，但伍姓老闆一家4口仍1死2重傷，當地民眾除了為老闆一家感到悲痛不捨外，也質疑消防隊未常設雲梯車延誤搶救，不過「搶救消防員」則在臉書專頁提出「別迷信重裝備」。

沒雲梯車延誤搶救？ 消防員：別迷信重裝備

今凌晨零點35分位於小港區鳳林路上的「泰興文化廣場」書局發生大火，位於書局斜對面20公尺的大林消防分隊獲報後也立刻出動人車前往搶救，但火勢仍延燒快2小時才熄滅；由其他消防隊到場支援的雲梯車，也因進不去有火舌竄出的屋後，只能在一旁待命。伍姓老闆一家四口中，34歲的兒子先逃出，其餘3人都一度受困火場，其中70歲的母親及41歲的姐姐是在凌晨1點多才陸續被救出，因濃煙嗆傷插管治療中，伍姓老闆則是在1點40分左右才在2樓浴室被發現，在到院前失去生命跡象。

由於起火的書局從日治時代就開始經營，至今已歷經80年，是小港大林蒲地區老字號書局，也是當地的唯一一家文具店。在臉書社團「大林蒲廣場」上，許多網友紛紛表示震驚，並留言表示不捨，「我前天才去買東西...從小到大的回憶 他們一家都是好人」、「從小就最愛逛的書局，哭了」、「老闆和店貓店狗是多少人童年的回憶，一早看到line上消息還不敢相信」、「好多的回憶在這書局...小時候唸書時最喜歡去的地方」，也有人質疑「原來離我們最近的消防隊沒有雲梯，這會不會太不可思議了」、「對面就是消防局，可是卻救不回老店長！」。

不過針對民眾質疑，大林消防分隊未常設雲梯車延誤搶救，「搶救消防員」則在臉書專頁指出，「這個樓高架雙節梯加掛梯比雲梯車還有效率，不要什麼場合都迷信重裝備。」底下則有網友留言指出，「台灣應該自己設計小型雲梯車，不然台灣實在太多巷子無法讓雲梯車進入啊」。

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