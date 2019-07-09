只想縱慾？軍人威脅「中出」性侵前女友

2019-07-09 09:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓職業軍人於去年5月底跟女友小芳（化名）分手，不過從事淨水器販售的小芳，於分手後不到1個月，到陳男住處推銷淨水器，卻被陳男強脫衣褲性侵害，小芳極力掙扎時，陳男威脅「若再動的話，要射在裡面（中出）」，進而性侵害小芳得逞，陳男賠償20萬元和解後，小芳卻告訴法官，陳男「沒有悔意、沒有道歉，也從沒有關心過我」，請求法官「從重量刑」，不過，法院認為陳男當兵「認真辦事」，依強制性交罪判3年2月，可上訴。

判決書指出，陳姓職業軍人在2016年2月入伍，今年2月退伍，他在去年5月仍是軍人期間，與女友小芳（化名）分手，同年6月23日上午，小芳向陳男推銷淨水器，來到陳男住處展示淨水器，卻被陳男抱到床上強脫衣褲，企圖性侵害之際，小芳掙扎反抗，陳男威脅小芳如再亂動，他就要「中出」，小芳遂被性侵得逞，陳男最後射精於小芳的肚子上。

台中地檢署偵辦時，陳男全盤否認犯行，檢方拿到鑑定報告，掌握陳男涉案證據時，陳男改口承認犯行，檢方依強制性交罪起訴，卻又認為陳男無前科，是職業軍人，於起訴書中聲明「從輕量刑」，給陳男改過自新機會。

台中地院審理時，陳男賠償小芳20萬元和解，但小芳卻告訴法官，陳男「沒有悔意、沒有道歉，也從沒有關心過我」，雙方雖已和解，但她希望法官「從重量刑」，不過，一審認為陳男「於軍中服務期間認真辦事」，強制性交可處3至10年徒刑，法官給予較輕量刑，判處3年2月徒刑。

陳男上訴二審，聲明再從輕量刑，並給予緩刑，台中高分院認為，陳男欠缺對異性的尊重，雖已與小芳和解，小芳卻仍當庭要求「從重量刑」，一審判處3年2月已是從輕量刑，已無再減刑餘地，駁回陳男上訴，可再上訴三審。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法