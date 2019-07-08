義憤殺人？情敵當女友女兒面前強暴 讓他下重手？

2019-07-08 00:22

〔記者王捷／台南報導〕61歲的黃永茂與涂姓女友交往時曾開車撞翻林姓情敵，又狂刺10多刀殺人，下手相當兇狠，直到定讞後，檢警才透露，黃永茂會下重手，是因為情敵林男曾當著涂女的女兒面前強暴涂女，一審法官同情黃男是義憤殺人，以最低刑度判15年徒刑，但二審改判無期徒刑，最高法院今年6駁回上訴定讞，黃在逃亡時，曾跟涂女說「下輩子再見了」，當初離別留言，如今可能一語成讖。

黃永茂因毒品、槍砲出獄後已經60多歲，2016年間他與40多歲的涂姓單親媽相識、交往，當時涂女剛與林姓前男友分手，從嘉義搬回台南老家，但是林男卻對涂女死纏爛打，搬出半夜騷擾、跟蹤，到涂家潑汽油等戲碼，甚至羞辱涂未成年的女兒「有跟他人睡覺」逼迫涂女出面複合。

黃永茂得知林男行徑，曾建議涂女要用合法的手段向警方求助報案，但是當時涂女與女兒都申請了保護令都沒用，林男還是天天到涂女家騷擾，甚至疑似對涂的女兒出手，最後涂女為了女兒安全妥協，與林男談判，沒想到林男卻當著涂的女兒面前，拿著保特瓶，戳進涂女下體，當女兒面強暴涂女。

黃永茂得知後認為，既然法律無法管住林男，他就要用他的方式解決，2017年6月15日，黃永茂發現林男騎機車跟蹤涂女，開車先撞飛林，見林重傷後，又上前補上10刀，才用如此殘暴的手段將林男刺死，在逃亡時，涂女曾數度與黃永茂聯絡，但黃永茂卻留下一句「下輩子再見」，隨即刪除通訊軟體帳號消失。

逃亡一年後，黃因另涉毒品、槍砲案在彰化落網，一審時法官也同情黃男的遭遇，認為黃男是義憤殺人，但黃永茂是累犯，應要加重其刑2分之1，法官以最低刑度判處15年徒刑，黃永茂為了求減刑度上訴，豈料二審沒有考慮黃永茂的動機判處無期。

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