色狼求輕判 法官不饒 10分鐘性侵2次 休想只吃1罪

2019-07-08

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園謝姓男子性侵女網友，且犯案後馬上「又要」，二度性侵，觸犯妨害性自主罪嫌，桃園地院依兩罪併罰各判3年2月，定應執行刑4年；謝男卻以10分鐘接連性侵屬接續犯，應只論一罪，高等法院認為第一次射精結束犯行已終了，第二次犯行為另行起意，應以一罪一罰論處，維持一審量刑。

刑法上的接續犯是基於同一犯意，短時間密集地從事數個犯罪行為，可被評價為一個罪。一名檢察官解釋，實務上如何認定接續犯得依個案認定，若謝男性侵到一半被電話打斷，數分鐘後再性侵，兩行為或許有機會視為同一犯意，但謝男第一次已完成，之後再次性侵，較難被評價為一個犯意。

謝男透過手機遊戲結識女網友，2017年5月邀她到租處談事卻性侵，且馬上強壓二度性侵，還偷拍下體。

男辯接續犯 應算一罪

謝男挨告後，主張2次性侵時間密集，且於同地發生，有相同時空背景，屬於接續犯的犯意，應只論一罪；謝男還說年輕氣盛「不慎」性侵，案發後承認犯行，深具悔意，希望能和解獲原諒。謝男還自稱半工半讀完成學業，請求減刑或緩刑。

承審法官調閱筆錄，發現謝男第一次不顧女網友反對，戴套性侵，完事後取下保險套，代表終了本次犯罪行為，過不久二度性侵，可見得兩次性侵為獨立犯意，非同一犯意接續犯，認定為一罪一罰。

至於謝男自認情堪憫恕，合議庭認為被告約有男友的女網友見面，實際上卻加害性侵，看不出哪裡可憐應該減刑或緩刑。

法官認定兩次算兩罪

合議庭認為，一審依兩罪併罰各判3年2月，定應執行刑4年合理，駁回謝男上訴，可上訴；至於偷拍的妨害秘密及威脅伴遊的強制兩罪，定應執行3月徒刑、可易科罰金9萬元確定。

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