砸毀「民政府」總部招牌 前北市議員李承龍等4人須賠19萬

2019-07-08 15:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］60歲前台北市議員李承龍、50歲女子邱晉芛、56歲男子林立騰、50歲何守為，2016年7月15日晚間直搗「台灣民政府」位於桃園市龜山區的中央總部，分持工具砸毀招牌、縱火，4人於去年底分別被依公共危險、毀損罪判刑，民政府也對4人提出民事損害賠償告訴，主張招牌才剛裝上不到一個月就被毀，重新安裝包括材料、丈量及運費、工資等花了20萬元，桃園地院法官計算招牌折舊率後，判決李男等4人須賠償19萬4496元。

民政府主張，李承龍等4人因政治立場與民政府不同，就相約到民政府總部前砸毀門口招牌及縱火，全程還以手機攝影、直播，造成招牌毀損、不堪使用，而該招牌才剛安裝不到一個月，因此向李男等人求償新招牌費用17萬9000元、丈量及運費6000元、工資1萬5000元。

林男出庭時坦承當時有與李男共同砸毀招牌，他願意負擔相關賠償責任，對民政府提出的金額也無意見，只是他目前失業中；何男則說，他當時僅有持手機攝影，並未出手砸毀招牌，此件刑事判決的認定有誤，但他並未提出上訴；至於李男、邱女均未在言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

法官從李男等4人的說詞，認為4人在事前確實有犯意聯絡，何男只是分配到錄影的工作，因此他的辯詞不足採信，審酌招牌的折舊率後，判決李男等4人須賠償民政府19萬4496元。

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