館長不在家！統促黨登門朗誦「三字經」 髮蠟哥也來了

2019-03-10 17:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，日前抬棺材至立法院抗議時差點失足跌進棺材，被成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢開直播調侃，引發統促黨成員不滿下戰帖要面對面上網談，陳之漢再嗆「不跟賣國賊直播」。今天下午統促黨捍衛隊隊長李承龍登門嗆聲，並播放「三字經」，更回罵「五字經」，一度惹怒店員衝上前作勢打人，所幸警方及時攔阻，衝突未擴大。

成吉思汗健身俱樂部店員表示，館長出國不在，健身房不便作任何回應。

李承龍表示，他不是抗議，因為「總裁（張安樂）不小心跌倒，館長可以嘲笑、可以說反對統一，那是他的自由，但是不需要罵三字經（國罵）」，還說那是問候語、台灣文化風俗，「那我來這裡也要表現台灣風俗，他們幹麻叫警察？」

李承龍說，「你可以表達你的意見，統促黨尊重民主與言論自由」，「雖然我反對你的意見言論，但是我會以生命保障你說此話的權利，但是我不能保障你『幹譙』的權利。」

李承龍強調，來這裡是解釋何謂三字經，館長那種是歪七紐八的三字經，是不正道的三字經。他還怒嗆：「你只要帶三個人到我黨部來，我就用豬的排泄物充滿你們健身房！」

選前高調力挺高雄市長韓國瑜的網路紅人「髮蠟哥」今天也到現場開直播，表示希望利用館長的高人氣，協助農民行銷農產品。

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