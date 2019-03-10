向館長「下戰帖」 統促黨有但書：不是我跟你打！

2019-03-10 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂日前抬棺到立院前抗議政府兩岸政策，過程中差點摔進自己準備的棺材中，意外引起健身網紅「館長」陳之漢與統促黨員隔空對嗆。今天統促黨捍衛隊隊長李承龍更直接到成吉思汗健身俱樂部林口館門外嗆聲單挑，但卻強調不是黨員打，他們是在幫別人下戰帖！

綜合媒體報導，因為不滿總裁被館長嘲諷，統促黨員多次籲館長出來「面對面」，但館長不以為然，還在直播上批「不跟賣國賊直播」，讓統促黨人士更加惱火。昨天（9日）統促黨「捍衛隊」隊長李承龍於臉書發文表示，要在今天到館長的健身房舉行「朗誦三字經」比賽，但成吉思汗員工表明館長已經出國去了。

今天下午李承龍果真帶人到成吉思汗林口館門外嗆聲，健身房員工無奈報警，李承龍等人便抨擊館長是「俗辣」，「要嗆就不要報警」、「要嗆又要報警，丟臉！」統促黨副主委何鴻源更酸：「他（館長）一聽到承龍哥要過去，嚇到馬上買機票說他明天出國避風頭不在館內」。

統促黨人士還向館長下戰帖，要館長在泰國或緬甸挑一個地點接受挑戰，揚言簽下生死狀，條件由館長開，「陳之漢！有人向你挑戰，不是我」、「如果你要接戰，你所有的條件我們答應。不要躲在台灣！來，打一場！但不是我」嗆聲單挑卻一再強調應戰館長的人不是統促黨任何一員，他們是在幫別人下戰帖，還說對分是個身高180公分，體重80公斤的挑戰者，相比館長贏面還比較大，有種就不要怯戰。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/