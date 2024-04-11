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台南市北華街工地疑下陷！鄰戶外牆、地板龜裂慌了

台南北區一處工地在開挖時有地下水湧出，疑似造成地基不穩，附近住戶的外牆、地板有龜裂情況。（民眾提供）

台南北區一處工地在開挖時有地下水湧出，疑似造成地基不穩，附近住戶的外牆、地板有龜裂情況。（民眾提供）

2024/04/11 23:32

〔記者王捷／台南報導〕台南市北區北華街的一處工地傳出下陷，導致工地旁的住戶外牆、地板出現龜裂，警方在今晚六點多接獲報案，並通報相關單位。由於台南前陣子也有工地塌陷意外，加上這個月花蓮強震帶來的災害，警方呼籲目前正在交通管制，請民眾不要靠近。

初步調查發現，該工地的建設公司近期在開挖地下室的過程中，地下水湧出，北區公所與工務局在北華里活動中心成立臨時指揮所，由相關人員到場會勘，認為可能是地下水湧出，地基不穩定，造成附近的住家出現牆壁、地板龜裂的主因。

工務局人員除了要求建設公司立即停止工程施工，並要建設公司調派水泥車，先將湧出的地下水源以水泥灌漿封閉，防止狀況持續惡化，目前仍在進行緊急的灌漿作業中。

建設公司表示，一定會遵照工務局指示，並對鄰近住戶的損失給予妥善的賠償與補償，絕不會卸責推諉。工務局也將持續監控現場狀況，待地下水源控制後，再視實際損害情形。

警方為了維護交通秩序，派員到場管制交通，直到灌漿結束，並希望民眾不要擔心，如果發生類似事件，施工單位應當立即停工，並通知主管機關，否則將嚴加開罰及要求賠償，受災戶如有任何疑問，也可多加利用1999話務專線諮詢。

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