良民證申請數大爆發？ 原來是因為這個...

2019-07-07 20:06

［記者洪美秀／新竹報導］俗稱良民證的警察刑事紀錄證明書這幾年申請人數有逐年增加趨勢，新竹市警察局統計，過去申請良民證每年約6000件，但這2年申請人數爆增2倍以上，都超過1萬2000件，光是今年1到6月就有9300多件，警方分析，很多職業別都會要求職者出示良民證，尤以暑假是申請旺季，不少打工族或大學生都會來申請。

早在20年前會到警察局申請良民證的，大多是出國留學或移民或申請美簽才需要「警察刑事紀錄證明書」，每年不會超過3000件，但這幾年隨著職業別求職需求，不少人也會到警察局申請良民證，依據統計，包括保全業、保母業、樂透經銷商、銀行、仲介或竹科園區廠商等雇主都會要求受雇者出示良民證，使得到警察局申請良民證的人數有爆增趨勢。

此外，像這2年新興的送餐快遞服務，或是大學生暑假短期打工等，都會被要求出示「良民證」，且不論男、女生，都有此需求，年輕人申請的比例逐年增加，尤其是暑假，當然也有中年人因二度就業，雇主要求需出示良民證的。

警方統計，2016年申請良民證約6900件，2017年是8400件，2018年是1萬1000多件，而今年1到6月已超過9300件，良民證似已成為求職者應徵的必備要件，今年預估會突破1萬8000件，也導致警方受理人力吃緊，1個人每天要受理上百件的申請件數。

據調查，所謂警察刑事紀錄證明書，一般輕微的刑案並不會列在其中，另像是易科罰金、緩刑期已過、或酒駕者已易科罰金或已服勞役者5年內不再犯者，也不會被列入紀錄，再加上良民證的申請可指定某特定時間，例如僅申請25歲到40歲間的刑案紀錄證明，能否因此做為「良民」的標準，仍有商議空間，雇主也不應有申請到「良民證」就是好人的迷思，「警察刑事紀錄證明書」頂多僅供參考。

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