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    首頁　>　社會

    台中警深夜取締違規停車 意外查獲通緝犯與「喪屍煙彈」

    台中警方攔查違規停車，意外查獲俗稱「喪屍煙彈」的麻醉煙彈（含依托咪酯）5顆。（警方提供）

    台中警方攔查違規停車，意外查獲俗稱「喪屍煙彈」的麻醉煙彈（含依托咪酯）5顆。（警方提供）

    2024/11/15 16:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局保安警察大隊昨天（14日）深夜，在中市太平區巡邏時，發現一輛自小客車，頗囂張的違規停車於一處豪宅旁，陳姓乘客還是加重詐欺罪的通緝犯，進一步搜索時，又見車內有毒品吸食器，進而查扣二級毒品安非他命1包、俗稱「喪屍煙彈」的麻醉煙彈（含依托咪酯）5顆，林姓駕駛坦承持有及吸食毒品，全案依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。

    保安大隊第一中隊員警昨夜於太平區育才路一處豪宅社區旁，見一輛自小客車違規停車，警方上前稽查時，發現車內陳姓乘客，是台中地方法院發布的加重詐欺罪通緝犯，隨即將陳男逮捕時，驚見車內有一組安非他命吸食器。

    警方進一步搜索，又查獲二級毒品安非他命1包、麻醉煙彈（含依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」）5顆、愷他命1批及K盤1個，林姓駕駛坦承持有及吸食毒品，陳男部分解送台中地院，林姓駕駛部分，依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

    保安警察大隊強調，「喪屍煙彈」因內含麻醉物質依托咪酯等不明物質，吸食後會導致使用者神志不清、行動遲緩，對公共安全構成極大威脅，更對身體健康有嚴重傷害。法務部昨日開會審議，確定將依托咪酯從三級毒品，升級為二級毒品，單純持有與施用都會觸法，中市警方也會加強取締。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台中警方攔查違規停車，驚見車內有毒品吸食器。（警方提供）

    台中警方攔查違規停車，驚見車內有毒品吸食器。（警方提供）

    台中警察深夜攔查違規停車，意外查獲通緝犯與喪屍煙彈等毒品。（警方提供）

    台中警察深夜攔查違規停車，意外查獲通緝犯與喪屍煙彈等毒品。（警方提供）

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