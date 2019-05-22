有良民證仍可迴避前科？館長怒：我申請的是全區間

2019-05-22 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前受邀拍攝「莒光園地」，與總統蔡英文同框，卻遭前國安局上校李天鐸聲稱館長擁有7項前科，館長除在直播澄清該名涉案人並不是他，也向警方申請良民證，他今凌晨指有網友稱良民證可用區間申請去閃避前科，氣得他在臉書PO出一張收據，強調自己向警方申請的是全區間的良民證；對於也有網友稱他跟總統蔡英文關係好、能清除前科的說法，他也歡迎各政黨利用各種關係去查。

近期網路流傳館長有多項前科，李天鐸20日更在臉書發文稱，館長有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等7項前科，質疑館長為何能上莒光園地。不過館長在17日其實就曾在臉書發文，指該項傳聞為錯誤訊息，強調涉案人陳思翰並不是他，對於李天鐸的說法，館長也表示決定提告以及申請刑案紀錄。

館長昨日在臉書陸續發文，指已向警方申請良民證，也獲林口分局回應，指將依法核發證明給館長，今凌晨館長又在臉書發文，指有網友聲稱，「良民證可以用區間申請，去閃避有無前科」、「館長跟蔡英文很好，所以幫他清除前科」等，館長為此怒嗆「我她媽申請的是全區間，也就是從出生到現在」、「我當年簽自願役，不能有前科不能有刺青，更要調查家中父母有無前科」、「歡迎各政黨利用各種關係去查，如有我下跪道歉如果沒有呢？去年我以為民進黨攻擊已經算很猛烈了，今年國民黨攻擊可以說根本不要臉了」等，他在文末也不忘笑稱「想要抹黑我？賣鬧阿光憑我的顏值大家肯定相信我的」。

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