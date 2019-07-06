最棒國民外交！烏克蘭男旅遊丟錢包流落街頭 熱心警救助

2019-07-06 13:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣最美麗的風景是人！新北市樹林警分局樹林派出所5日晚上10點接獲民眾報案，在樹林區博愛街夜市旁，有一位外國民眾需要協助，經員警到場後發現，這名來自烏克蘭的31歲男子坐在馬路旁，並舉一張紙板寫著中文「我賠了錢，幫助我生存」等字樣，員警立即請男子返回派出所，為他安排一夜住宿，外籍男子感謝不已。

經警方了解，這名烏克蘭籍男子歐洛夫於7月3日來台旅遊，在3日晚間至台北市象山觀光後返回萬華旅館時，發現不慎遺失隨身攜帶的皮夾，根據其說詞，皮夾內有現金（美金4百元、港幣3千元）及信用卡一併遺失。

男子4日在台北鐵路警察局報案遺失後，於5日晚間就用身上僅存的零錢坐上火車來到樹林火車站，因身上現金不足，無法購買足夠的飲食果腹，男子只好用手機上GOOGLE翻譯軟體，在紙板上寫上「我賠了錢，幫助我生存」等字樣，在火車站前博愛街夜市旁，請求民眾協助。

員警到場時，已經有許多民眾起了惻隱之心，在夜市買了零食、飲料請他吃，甚至還有人買了一個排骨便當給他果腹。

派出所員警將其男子帶回派出所休息，並提供飲食及手機充電，警方協助他聯絡返國的外交管道，員警接洽轄內熱心的旅館業者免費提供一晚住宿，男子與員警到旅館門口時，十分感謝及讚揚台灣警察熱心作為，還與警員開心合影，促成一段另類的國民外交。

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