喝酒誤事！好友當街打群架 起因竟是打招呼

2019-07-01 18:07

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲莊姓男子日前與5、6名友人去酒店喝酒，離開時莊等人在酒店外碰見也是喝完酒要離開、日前認識的25歲蔡姓男子等8人。雙方互相打招呼，但疑因喝醉酒神智不清，都誤認為對方不理不睬，莫名爆發推擠衝突；混亂中莊拿小刀劃傷蔡的2名友人，幸虧轄區警方火速趕到現場壓制，莊最後被依殺人未遂罪嫌送辦，其餘涉案人等也被依社會秩序維護法裁處。

警方調查，莊姓男子6月30日與5、6名友人前往台北市錦州街附近一家酒店喝酒，直到當天凌晨5點半才離開；莊等人離去時，在路旁遇見也是喝酒完要離開、日前認識的蔡姓男子等8人。

雙方雖然已喝醉但仍認出對方，互相向對方打招呼，但雙方疑因喝酒後神智不清，都誤認對方不理不睬，進而爆發口角衝突；混亂中衝突越演越烈，莊拿出預藏的一把小刀，劃傷蔡的31歲陳姓、27歲劉姓友人。

幸虧案發地附近有巡邏警方，警方立刻通報支援啟動快速反應警力到場，員警除了噴灑辣椒水控制場面外，莊隨即遭警方壓制在地並上銬。莊的友人見狀鳥獸散逃離，蔡等8名友人隨即被警方帶回派出所。

警方說，蔡的陳姓友人背部被刀砍傷，劉姓友人則是頭部受到刀傷，2人經送醫救治後都沒有大礙。警方除將莊依殺人未遂罪嫌送辦，也將追查他逃離現的友人，至於蔡等8人則依違反社會秩序維護法裁處。

中山分局強調，即日起在林森北路等路口設置多處路檢點，並在特定時段派遣10組警網線上巡邏，已有效遏止不法犯罪，保障民眾生命安全。

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