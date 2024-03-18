自由日日Shoot》修法從嚴科刑 全力緝毒 持K毒人口 竟年年竄高

執法人員全力緝毒，圖為警方至轄區八大行業臨檢畫面。 （民眾提供） 武裝員警攻堅瓦解一個販毒集團，起出2.5公斤K他命、毒咖啡包等毒品。 （資料照）

2024/03/18 05:30

持逾5公克K毒 觸刑責

〔記者王冠仁／台北報導〕為嚇阻吸、販K他命毒品的猖獗犯行，二○一九年間修法後，從原本持有廿公克（三級毒品）以上才科以刑責的規定，大降為持有五公克以上就屬刑事犯罪。但新法施行三年多來，並在執法人員全力緝毒下，每年持有不到五公克的K毒查獲者及裁罰金額，仍年年升高，顯示沾觸K毒人數仍多之外，研判也有毒販改以化整為零方式「帶貨」，即使被查獲也只被罰錢，不會被關。

毒販化整為零「帶貨」

警方強調，K他命雖列為三級毒品，事實上除了吸食會產生幻覺、血壓升高、呼吸抑制等情，尤其濫用造成的膀胱纖維化，對人體危害極大，已有無數「K蟲」的餘生都須包著尿布度過。警方強調，查毒絕不手軟，會持續加強查緝，從源頭阻斷毒品，強化溯源追查力道。

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警強化溯源 源頭阻斷毒品

立法院於二○一九年底三讀通過毒品危害條例部分條文修正案，將刑責的界限從原本廿公克，修正為持有三、四級毒品五公克以上者，就科以刑責；新法二○二○年七月上路，持有五公克以下遭查獲，處一萬元以上、五萬元以下罰鍰。

刑事局統計，新法上路後，近三年持有K他命裁罰人次，二○二一年起依序為九七四三、一○五○六、一一四八四；近三年持有K他命罰鍰總金額，二○二一年起依序為兩億七百多萬元、兩億三千多萬元、兩億七千多萬元，均逐年增加。

查緝方面，近三年全國警察機關查獲的數量，二○二一年起依序為九九二公斤、三○九七公斤、二五四四公斤；逮捕人次則為二二三七、二一八三、二七五七，各有消長。

K他命不如海洛因、大麻、安非他命等，被視為危害更甚的一、二級毒品，但吸、販情況未見減少，警政署因此在今年春安工作中，將查緝K他命毒品列為唯一要求的績效，而非賭博或詐欺。

不過，警方查得愈兇、抓得愈多，為何黑市上的K他命始終未減？一名高階警官分析，K他命吸用方式多元，甚至做成K菸，還有毒販在毒咖啡包中加入K他命，以新穎外包裝來攬客，加上價格比其他毒品相對便宜，以及三級毒品持有五公克以下可逃過刑罰，都導致其「熱潮不退」。

也有資深刑警指出，除了吸用，研判不少毒販為了分散風險，攜帶或藏毒時均採化整為零方式，也規定旗下小蜜蜂攜帶不得超過五公克，成為持有五公克以下K毒遭裁罰人數和罰額增加的因素之一。

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