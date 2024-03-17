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農會主管揪女下屬當車床族 綠帽尪直擊求償80萬

農會男主管與女下屬共宿一車，被女下屬的丈夫撞見。（圖為示意圖，與本新聞無關；資料照）

農會男主管與女下屬共宿一車，被女下屬的丈夫撞見。（圖為示意圖，與本新聞無關；資料照）

2024/03/17 23:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名農會主管與女下屬兩度搞不倫戀，女方的丈夫找該名農會主管理論，男主管強調雙方只是朋友關係，還對丈夫嗆「你沒有資格限制太太的交友，有種就去抓姦」，結果前年12月先生目睹太太跟男主管一起上阿里山，2人睡在車內，男主管下半身僅著1條內褲。丈夫一狀告到法院，並對男主管求償80萬元，該案經彰化地院審理，判男主管應賠男方18萬元。

該名農會女員工結婚10年，7年前就和男主管搞不倫戀，丈夫憤而分居，後來太太求和，丈夫心軟接受，豈料3年前她跟男主管又舊情復燃，但男主管仍矢口否認「睡人妻」，強調雙方好朋友，但丈夫這次為爭孩子的監護權，鐵了心，利用各種管道抓姦。

前年12月男主管和女員工一起上阿里山，一連出遊3天，兩人睡在車內被先生撞見，當時男主管下半身僅著1條內褲與女員工共宿在車內，情狀相當狼狽，所有過程都被手機拍了下來。男主管在法庭一度還辯稱「穿內褲睡覺，是我的習慣」，續辯稱，以為兩人早就離婚，不知雙方復合。後來雙方也辦理離婚。

法院認為，男主管與女員工單獨相約出遊長達3日，已逾越通常異性普通朋友間之正常社交分際，男主管還在出遊期間，下半身僅穿著四角內褲與女員工單獨在車上共宿，顯見二人已非一般異性友人正常交誼模式，考量雙方的經濟和社經地位，判賠18萬元。

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