自由日日Shoot》染上K毒 等同一輩子包尿片

執法人員全力緝毒，圖為警方至轄區八大行業臨檢畫面。 （民眾提供） 武裝員警攻堅瓦解一個販毒集團，起出2.5公斤K他命、毒咖啡包等毒品。 （資料照）

2024/03/18 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署本月通告全國各警察機關進行第十波安居專案，此次專案鎖定大麻、含有卡西酮成分的新興毒品加強查緝，這兩者都是時下相對容易「入門」的毒品，不過也有警界人士認為，毒品是萬國公罪，查緝時可將各類毒品都列為掃蕩重點，以防顧此失彼。

第10波安居專案 抓入門款毒品

警政署第十波安居專案主要分為兩階段，第一階段為本月四日至十八日，針對製造、運輸、販賣含卡西酮成分的新興毒品，以及查獲施用或持有大麻；第二階段為本月十九日至五月底，以第一階段案件向上溯源。

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一名刑事警官說，卡西酮是新興毒品「喵喵」的主要成分，近來因為K他命價格飆升，喵喵變成用來製作毒咖啡包的主要毒品之一；大麻則長期在年輕、或有資力族群中盛行，因為它在部分國家可合法施用，不少曾到海外留學的台灣年輕學子，將這種「文化」帶回台灣。

警界認為，專案期間同仁通常會「集中火力」在要求的項目上，但各種毒品都會對社會造成危害，如果只鎖定含卡西酮成分的新興毒品與大麻來查緝，可能導致安非他命、K他命、海洛因等被忽略，以成癮性高的毒品比如安非他命來看，它的危害性不容小覷；再以K他命來說，一旦染上了，很可能進入「一輩子包尿片的人生」，將讓毒品受害者的餘生從此變黑白。

不過，也有偵查隊幹部認為，不少毒蟲都是「循序漸進」，一開始先嘗試大麻、新興毒品，再漸漸「加重口味」嘗試其他二級或一級毒品；此次安居專案加強查緝較易讓人「入門」的毒品，也有其考慮。

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