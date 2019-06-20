4閨密歡唱後1個自殘1個跳水 原因竟是「搶買單」爆衝突

2019-06-20 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國4名年輕女子去年10月一同去KTV歡唱作樂，並找來3名男性友人陪伴。沒想到結帳時，為了搶著付帳引爆衝突。結果導致一女割腕自殘送醫，一女投水自盡不幸往生。往生者的父母則將此事告上法院，最後法官判決6名被告必須賠償約15萬元人民幣（約新台幣67萬）。

綜合媒體報導，陳女、李女二人從高中就是好友，後來認識了大學生張女、許女，4人感情要好、互動頻繁，成為閨密。2018年10月，4人相約聚餐後到KTV續攤，並找了3名男性友人一同歡唱，暢飲了5箱啤酒，共消費1300元人民幣（約新台幣5850元）。

結帳時，經濟狀況不佳的李女堅持要買單，遭到陳、張2女阻止，沒想到李女卻怒搧了陳女2個耳光，引爆肢體衝突；這時本酒醉睡著的許女也醒過來，抓起地上被摔碎的玻璃酒瓶碎片，大喊「再吵就割腕」，見到未被眾人理會，竟真的割了下去，當場鮮血直流。眾人也嚇得趕緊將她送醫。

許女在送醫後沒有生命危險，不料一波未平一波又起。眾人發現李女突然消失行蹤，經搜索後才在公園水池邊發現李女。李女被發現時情緒不穩，見到眾人後竟激動跳入水中，最後不幸喪命。痛失愛女的李女父母也因此將所有人告上法庭， 認為當日一起喝酒的人應該負擔部分責任。

此案經過法官調解後，雙方互諒互讓達成協議，法官也判決6名被告必須賠償約15萬元人民幣（約新台幣67萬）。

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