快點幫我一下！假搭訕真猥褻 20歲色狼判刑9月

2019-06-27 17:30

〔記者王定傳／新北報導〕20歲吳姓男子去年7月間以「很多人在堵我」為由，搭訕女子小琳（化名），央求假裝男女朋友陪同步行至其住處，途中卻強拉小琳到公寓樓梯間猥褻，甚至拉下拉鍊掏出生殖器命令小琳：「妳快點幫我一下」新北地院審理後依強制猥褻罪，判吳男9個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年7月27日下午6時許，吳男在新北市板橋區某超商內遇見小琳後，上前搭訕佯稱「很多人在堵我」，請小琳假裝是他女友，並陪同步行回家。

小琳起初拒絕，因吳男不斷央求而勉強同意，不料，步行至某巷弄內時，吳男突然伸出狼爪，把她拖進公寓樓梯間強捏胸部，並掐住脖子強吻嘴唇，最後甚至拉下拉鍊掏出生殖器命令：「妳快點幫我一下」。

小琳全力抵抗，趁隙逃出請路人載她離開並報警處理，吳男坦承犯行，法官以吳男假藉他人在外圍堵，央求假扮男女朋友步行至其住處，趁四下無人之際強行猥褻，經被害者多次反抗後，仍持續犯案，不知尊重他人身體及性自主，造成被害者身心創痛，迄未與被害者和解，判刑9月。

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