天兵想偷懶 竟用立可帶變造在學證明

2019-06-25 10:34

［記者楊政郡／台中報導］在台中市新社區龍翔營區服役的陸軍航空旅油料組蘇姓上兵，服役期間想偷懶！想要免除夜間加油的軍事勤務，竟變造中部某高中夜間部在學證明，向部隊人事單位陳報夜間要上課，但紙包不住火，1週就被發現他早已辦休學，觸犯偽造文書及陸海空軍刑法以詐術免除勤務罪，檢察官起訴請求從重依陸海空軍刑法以詐術免除勤務罪處刑。

起訴書指出，蘇男是在台中市新社區龍翔營區服役的上兵（2019年2月1日退伍），屬陸軍航空旅油料組油料兵，但是他想要免除夜間加油的軍事勤務，異想天開，他服役前曾報名青年高中夜間部，但中途放棄學籍而入伍，他向該校申請證明書，取得該校核發「茲證明學生蘇某某，現為該校汽車課程夜間部學生，於2018年8月30日註冊入學，於2018年9月11日辦理放棄學籍」。

該文件最後的「該生於2018年9月11日辦理放棄學籍」的文字，蘇男竟以立可帶將這段文字塗掉再影印，而變造上述特種文件，在2108年10月25日交給部隊人事單位，而免除夜間加油等軍事勤務。

不過部隊士官長、上士等長官，與他朝夕相處，學校夜間部早就開學了，不見他去上學，人事單位要他繳交在學證明，他遲繳而引起注意，同年11月1日長官向該校教務處查證，查出上述情形，蘇男到案也坦承不諱，他觸犯偽造文書及陸海空軍刑法，從一重依陸海空軍刑法以詐術免除勤務罪可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

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